Правая партия Вилдерса лидирует в опросах перед выборами в Нидерландах
В Нидерландах проходят парламентские выборы. По данным последних опросов, правая партия свободы (PVV) под руководством Герта Вилдерса сохраняет лидерство. При этом разрыв между основными политическими силами остается минимальным, а исход голосования может оказаться непредсказуемым, пишет Bild.
Согласно данным предвыборных исследований, PVV может получить около 26 мест в парламенте, что формально обеспечит ей первое место, однако это будет существенным снижением по сравнению с выборами ноября 2023 г., когда партия завоевала 37 мест. Несмотря на лидерство, шансы Вилдерса стать премьер-министром невелики – большинство традиционных партий отказываются формировать с ним коалицию.
Решающим фактором станет, какая политическая сила займет второе место – именно она, по оценкам аналитиков, может получить шанс сформировать правительственную коалицию.
На выборах представлены 27 партий, из которых 15 уже имеют места в парламенте. Голландская система не предусматривает избирательного порога, поэтому в парламент могут пройти даже небольшие партии, набравшие менее 3% голосов.
Главные темы кампании остались прежними – миграция и предоставление убежища иностранцам. Вилдерс призывает к «полному прекращению предоставления убежища» и предлагает развернуть армию для защиты границ, что усилило поддержку правых избирателей, но вызвало резкую критику со стороны центристов и левых.