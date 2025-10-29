Правая партия Вилдерса лидирует в опросах перед выборами в Нидерландах

Согласно данным предвыборных исследований, PVV может получить около 26 мест в парламенте, что формально обеспечит ей первое место, однако это будет существенным снижением по сравнению с выборами ноября 2023 г., когда партия завоевала 37 мест. Несмотря на лидерство, шансы Вилдерса стать премьер-министром невелики – большинство традиционных партий отказываются формировать с ним коалицию.