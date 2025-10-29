Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Литва планирует ограничить ввоз в страну топлива в баках фур

Ведомости

Правительство Литвы одобрило предложение министерства финансов страны по ограничению ввоза топлива в баках фур из третьих стран, за исключением стран Европейской экономической зоны, без уплаты пошлин. Об этом сообщает Kauno diena со ссылкой на BNS.

Глава литовского минфина Кристофас Вайтекунас отметил, что нововведения могут коснуться поступления в страну дизельного топлива из России и Белоруссии. Он также сообщил, что власти Литвы рассматривают ограничение количества дизельного топлива в баках грузовых автомобилей до 200 л.

Министр подчеркнул, что, несмотря на возможные обвинения в нарушении международного договора с Россией и Белоруссией, рисков нет. Соглашения не были ратифицированы, поэтому решение не противоречит договоренностям.

Как отмечает издание, если сейм утвердит инициативу, она вступит в силу с 1 июля 2026 г. 

8 октября Reuters со ссылкой на европейских дипломатов писало, что послы стран Евросоюза договорились о реализации плана по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 г. Блок уже ведет переговоры о внесении изменений в законодательство.

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь