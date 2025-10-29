Литва планирует ограничить ввоз в страну топлива в баках фур
Правительство Литвы одобрило предложение министерства финансов страны по ограничению ввоза топлива в баках фур из третьих стран, за исключением стран Европейской экономической зоны, без уплаты пошлин. Об этом сообщает Kauno diena со ссылкой на BNS.
Глава литовского минфина Кристофас Вайтекунас отметил, что нововведения могут коснуться поступления в страну дизельного топлива из России и Белоруссии. Он также сообщил, что власти Литвы рассматривают ограничение количества дизельного топлива в баках грузовых автомобилей до 200 л.
Министр подчеркнул, что, несмотря на возможные обвинения в нарушении международного договора с Россией и Белоруссией, рисков нет. Соглашения не были ратифицированы, поэтому решение не противоречит договоренностям.
Как отмечает издание, если сейм утвердит инициативу, она вступит в силу с 1 июля 2026 г.
8 октября Reuters со ссылкой на европейских дипломатов писало, что послы стран Евросоюза договорились о реализации плана по прекращению импорта российской нефти и газа к 2028 г. Блок уже ведет переговоры о внесении изменений в законодательство.