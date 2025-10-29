ESA запросит 1 млрд евро на создание военной спутниковой сети
Европейское космическое агентство (European Space Agency, ESA) в ноябре планирует обратиться к странам-членам с предложением выделить около 1 млрд евро на разработку новой сети военных разведывательных спутников. Об этом сообщил генеральный директор агентства Йозеф Ашбахер в интервью порталу Euractiv.
По словам Ашбахера, эта группировка будет способна передавать изображения земной поверхности с интервалом в 30 минут и сверхвысоким разрешением. Основными пользователями новой системы станут военные и разведывательные структуры стран Европы.
Ашбахер уточнил, что создание сети будет включено в общий бюджет ESA объемом 22 млрд евро на ближайшие три года. Подробности проекта планируется обсудить на саммите по финансированию, который пройдет в Бремене в ноябре. Тогда же странам предложат внести взносы в различные программы агентства.
23 октября Financial Times сообщала, что европейские компании Airbus, Leonardo и Thales договорились объединить свои космические подразделения для усиления конкурентоспособности с американской SpaceX Илона Маска. Новое партнерство нацелено на развитие технологий спутниковой связи и создание инфраструктуры, сопоставимой с проектом Starlink, насчитывающим уже более 10 000 спутников на низкой орбите Земли.