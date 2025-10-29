ESA запросит 1 млрд евро на создание военной спутниковой сети

Ашбахер уточнил, что создание сети будет включено в общий бюджет ESA объемом 22 млрд евро на ближайшие три года. Подробности проекта планируется обсудить на саммите по финансированию, который пройдет в Бремене в ноябре. Тогда же странам предложат внести взносы в различные программы агентства.