Катар заявил о приверженности Израиля и «Хамаса» к соблюдению перемирия

Премьер-министр и министр иностранных дел Катара шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани заявил, что Израиль и палестинская группировка «Хамас» подтвердили приверженность соглашению о прекращении огня в секторе Газа, несмотря на недавние нарушения. Об этом сообщает Al-Jazeera.

По словам катарского премьера, инциденты, произошедшие накануне, вызвали «разочарование», однако возможные трудности были предсказуемы. «То, что произошло вчера в Газе, разочаровывает, но мы работали над тем, чтобы сдержать ситуацию, и Вашингтон остается привержен соглашению», – отметил Аль Тани.

Он подчеркнул, что Катар продолжает активные контакты с обеими сторонами, чтобы сохранить устойчивость достигнутого перемирия.

Последствия новых ударов Израиля по сектору Газа
Вечером 28 октября Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа. За несколько часов до этого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обвинил «Хамас» в нарушении соглашения о перемирии и отдал соответствующий приказ. Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что в результате атаки погибли как минимум 104 человека. Днем 29 октября в ЦАХАЛ заявили о возобновлении режима прекращения огня.
1  / 8

Вечером 28 октября Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа. За несколько часов до этого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обвинил «Хамас» в нарушении соглашения о перемирии и отдал соответствующий приказ. Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что в результате атаки погибли как минимум 104 человека. Днем 29 октября в ЦАХАЛ заявили о возобновлении режима прекращения огня. / Zuma / TASS

«Мы уделяем особое внимание обеспечению прочности режима прекращения огня в Газе. К счастью, обе стороны признают, что соглашение должно выполняться», – добавил глава катарского правительства.

28 октября стало известно, что подразделения армии обороны Израиля открыли ответный огонь по палестинской группировке «Хамас», которая устроила обстрел города Рафах. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения. Тогда же «Хамас» заявил о своей непричастности к инциденту.

