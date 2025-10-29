Катар заявил о приверженности Израиля и «Хамаса» к соблюдению перемирия

1 / 8

Вечером 28 октября Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа. За несколько часов до этого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обвинил «Хамас» в нарушении соглашения о перемирии и отдал соответствующий приказ. Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что в результате атаки погибли как минимум 104 человека. Днем 29 октября в ЦАХАЛ заявили о возобновлении режима прекращения огня. / Zuma / TASS