Песков: милитаристская истерика Европы никуда не испарится
Милитаристские настроения в Европе сохранятся и в обозримом будущем не исчезнут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
По его словам, сложно представить, что в обозримом будущем европейцы откажутся от своих русофобских устремлений и у них «куда-то испарится эта их милитаристская истерика» (цитата по «РИА Новости») .
Он отметил, что Россия и Белоруссия пока не могут ощущать себя полностью в безопасности на фоне происходящего в Европе. А вот комплекс «Орешник», по словам представителя Кремля, позволит Белоруссии сразу ощутить себя в безопасности на фоне заявлений из Европы.
24 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что Евросоюз «втянул себя в состояние военного психоза» и не способен признать, что Россия «не собирается ни на кого нападать».