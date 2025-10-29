Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Песков: милитаристская истерика Европы никуда не испарится

Ведомости

Милитаристские настроения в Европе сохранятся и в обозримом будущем не исчезнут. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

По его словам, сложно представить, что в обозримом будущем европейцы откажутся от своих русофобских устремлений и у них «куда-то испарится эта их милитаристская истерика» (цитата по «РИА Новости») .

Он отметил, что Россия и Белоруссия пока не могут ощущать себя полностью в безопасности на фоне происходящего в Европе. А вот комплекс «Орешник», по словам представителя Кремля, позволит Белоруссии сразу ощутить себя в безопасности на фоне заявлений из Европы.

24 октября премьер-министр Венгрии Виктор Орбан также заявил, что Евросоюз «втянул себя в состояние военного психоза» и не способен признать, что Россия «не собирается ни на кого нападать».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь