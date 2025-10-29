В Кремле оценили усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Трамп объявил 27 октября, что конфликт между Россией и Украиной станет девятым среди тех, которые он смог «урегулировать». В конце сентября Трамп уже говорил, что в мире остался только один нерешенный конфликт. Для его урегулирования, по мнению президента США, нужно свести вместе лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.