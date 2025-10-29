Газета
Главная / Политика /

В Кремле оценили усилия Трампа по урегулированию конфликта на Украине

Ведомости

Президент США Дональд Трамп искренне стремится помочь в решении конфликта на Украине, и это воспринимается в Москве с одобрением, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Его слова передает ТАСС.

По его словам, Трамп действительно предпринимает искренние шаги для содействия урегулированию международных и региональных кризисов, включая ситуацию вокруг Украины.

Песков отметил, что в Кремле и лично президент РФ Владимир Путин положительно относятся к подобным инициативам американского лидера, направленным на поиск мирного решения конфликта.

Трамп объявил 27 октября, что конфликт между Россией и Украиной станет девятым среди тех, которые он смог «урегулировать». В конце сентября Трамп уже говорил, что в мире остался только один нерешенный конфликт. Для его урегулирования, по мнению президента США, нужно свести вместе лидеров России Владимира Путина и Украины Владимира Зеленского.

