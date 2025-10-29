Кремль: испытания «Посейдона» прошли в соответствии с международными правилами

Президент подчеркнул, что установка обладает уникальными характеристиками. По его словам, размер «Посейдона» в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, но зато мощность превышает мощность даже самых перспективных российских ракет межконтинентальной дальности «Сармат». Путин подчеркнул, что «Посейдон» не имеет аналогов в мире.