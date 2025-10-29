Газета
Главная / Политика /

Кремль: испытания «Посейдона» прошли в соответствии с международными правилами

Ведомости

Российская сторона оповещает другие страны об испытаниях вооружений в соответствии с международными правилами. Речь идет о ракетах «Буревестник» и аппарате «Посейдон». Об этом ТАСС заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он отметил, что все испытания подобных видов вооружений осуществляются в соответствии со всеми двусторонними договоренностями, а также с соблюдением правил нотификации.

Таким образом Песков ответил на вопрос о том, оповещала ли Москва Вашингтон об испытаниях «Посейдона».

29 октября президент России Владимир Путин во время встречи с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка сообщил, что Москва успешно провела испытания подводного беспилотного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. 

Президент подчеркнул, что установка обладает уникальными характеристиками. По его словам, размер «Посейдона» в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, но зато мощность превышает мощность даже самых перспективных российских ракет межконтинентальной дальности «Сармат». Путин подчеркнул, что «Посейдон» не имеет аналогов в мире.

