Путин сообщил об испытаниях оснащенного ядерной установкой «Посейдона»

В ходе визита в госпиталь президент РФ заявил бойцам, что ситуация в зоне спецоперации «складывается благоприятно», противник заблокирован в Купянске и Покровске (российское название – Красноармейск) и находится в окружении. Путин пояснил, что Россия сейчас не против впустить в это окружение представителей украинских и западных СМИ для освещения ситуации.