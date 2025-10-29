Путин сообщил об испытаниях оснащенного ядерной установкой «Посейдона»
Россия успешно провела испытания подводного беспилотного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Об этом заявил президент Владимир Путин во время встречи с военнослужащими в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка.
«Впервые удалось не только стартовым двигателем запустить его с подводной лодки-носителя, но и запустить атомную энергетическую установку, на которой этот аппарат прошел определенное количество времени», – сообщил глава государства, назвав испытания «огромным успехом».
Президент подчеркнул, что установка обладает уникальными характеристиками. По его словам, размер «Посейдона» в тысячу раз меньше, чем атомный реактор на подводной лодке, но зато мощность превышает мощность даже самых перспективных российских ракет межконтинентальной дальности «Сармат».
По словам Путина, «Посейдон» не имеет аналогов в мире.
«По скоростям и по глубинам движения этого беспилотного аппарата в мире ничего подобного нет, и в ближайшее время вряд ли появится», – отметил российский лидер, пояснив, что и способов перехвата «Посейдона» не существует.
В ходе визита в госпиталь президент РФ заявил бойцам, что ситуация в зоне спецоперации «складывается благоприятно», противник заблокирован в Купянске и Покровске (российское название – Красноармейск) и находится в окружении. Путин пояснил, что Россия сейчас не против впустить в это окружение представителей украинских и западных СМИ для освещения ситуации.