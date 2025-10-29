Трамп и президент Южной Кореи согласовали детали торгового соглашения
Президент США Дональд Трамп и президент Южной Кореи Ли Чжэ Мен согласовали ключевые условия нового торгово-инвестиционного соглашения на саммите в Южной Корее, сообщает Reuters. По словам Трампа, «сделка практически завершена».
Согласно предварительным договоренностям, Сеул получит право разделить инвестиционный фонд в размере $350 млрд на две части: $200 млрд наличными, которые будут выплачиваться поэтапно – не более $20 млрд в год, и $150 млрд, направляемые на восстановление судостроительной отрасли, в развитии которой Южная Корея обязалась помочь США.
Помощники Ли сообщили, что стороны договорились делить прибыль в равных долях – 50 на 50 – до полного возмещения вложений и инвестировать только в коммерчески оправданные проекты. Руководителем инвестиционного комитета, который будет оценивать проекты, назначен министр торговли США Говард Лютник.
Соглашение должно быть ратифицировано парламентом Южной Кореи, отметили в Сеуле.
Ранее также стало известно, что Трамп на встрече с коллегой из Южной Кореи заявил, что обеспокоен ядерной программой КНДР. На переговорах лидеры стран договорились об укреплении сдерживающего потенциала для противодействия северокорейской программе.