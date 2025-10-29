Трамп и президент Южной Кореи согласовали детали торгового соглашения

Согласно предварительным договоренностям, Сеул получит право разделить инвестиционный фонд в размере $350 млрд на две части: $200 млрд наличными, которые будут выплачиваться поэтапно – не более $20 млрд в год, и $150 млрд, направляемые на восстановление судостроительной отрасли, в развитии которой Южная Корея обязалась помочь США.