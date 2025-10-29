Хегсет: США не стремятся создать в Индо-Тихоокеанском регионе аналог НАТО

Хегсет отметил, что готовность Южной Кореи увеличить расходы на оборону критически важна, так как она находится близко к «постоянной и актуальной угрозе». Агентство разъяснило, что министр имеет в виду северокорейскую угрозу. Кроме того, глава Пентагона опроверг сообщения, что в новой американской оборонной стратегии США отказываются от сдерживания Китая.