Хегсет: США не стремятся создать в Индо-Тихоокеанском регионе аналог НАТО
США не стремятся создать в Индо-Тихоокеанском регионе альянс, который напоминал бы НАТО, заявил глава Пентагона Пит Хегсет. Его цитирует Yonhup.
«Мы работаем в рамках двусторонних и трехсторонних отношений. <...> Взаимный интерес может распространяться и на несколько стран. Мы не стремимся к созданию формального широкого альянса», – сказал он.
Хегсет отметил, что готовность Южной Кореи увеличить расходы на оборону критически важна, так как она находится близко к «постоянной и актуальной угрозе». Агентство разъяснило, что министр имеет в виду северокорейскую угрозу. Кроме того, глава Пентагона опроверг сообщения, что в новой американской оборонной стратегии США отказываются от сдерживания Китая.
29 октября президент США Дональд Трамп на встрече с коллегой из Южной Кореи Ли Чжэ Меном заявил, что обеспокоен ядерной программой КНДР. На переговорах лидеры стран договорились об укреплении сдерживающего потенциала для противодействия северокорейской программе.