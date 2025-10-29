Венгрия заблокировала жесткие формулировки ЕС по «гибридной войне» Белоруссии
Европейский союз (ЕС) призвал Белоруссию прекратить полеты воздушных шаров в своем воздушном пространстве, однако воздержался от прямых обвинений в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишет Politico.
Решение стало компромиссом после возражений Венгрии, которая заблокировала более жесткие формулировки в итоговом заявлении. Как отмечает издание, первоначальный проект документа содержал фразу о том, что «режим Лукашенко прямо или косвенно причастен» к воздушным инцидентам, однако она была удалена ради единогласия.
Официальное заявление, опубликованное от имени всех 27 стран - членов ЕС верховным представителем по иностранным делам Каей Каллас, осудило «настойчивые и провокационные действия Белоруссии» после того, как Литва временно закрыла аэропорты и границу из-за десятков воздушных шаров, перевозивших контрабандные сигареты.
Вильнюс назвал эти инциденты элементом «гибридной войны» против Запада, указывая на спонсируемую государством контрабанду и использование миграционного давления. В заявлении ЕС говорится, что «в отношении белорусского режима уже введены санкции и союз готов принять новые меры, если подобные действия продолжатся».
По данным Politico, часть дипломатов сочла финальный текст ослабленным, но подчеркнула, что компромисс позволил сохранить единство блока, которое ранее срывалось из-за позиции Будапешта.
Ранее литовские власти закрыли автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября. Причиной стал «контрабандный поток» воздушных шаров из Белоруссии.
Пункт пропуска «Шальчининкай» остается закрытым полностью. КПП «Мядининкай» также будет закрыт, но с исключениями. Через него могут проезжать дипломаты, калининградские транзитные пассажиры, граждане, возвращающиеся в Литву, граждане Евросоюза и стран НАТО и члены их семей, а также лица, имеющие вид на жительство в Литве.