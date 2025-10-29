Венгрия заблокировала жесткие формулировки ЕС по «гибридной войне» Белоруссии

Европейский союз (ЕС) призвал Белоруссию прекратить полеты воздушных шаров в своем воздушном пространстве, однако воздержался от прямых обвинений в адрес президента Белоруссии Александра Лукашенко. Об этом пишет Politico.



Решение стало компромиссом после возражений Венгрии, которая заблокировала более жесткие формулировки в итоговом заявлении. Как отмечает издание, первоначальный проект документа содержал фразу о том, что «режим Лукашенко прямо или косвенно причастен» к воздушным инцидентам, однако она была удалена ради единогласия.