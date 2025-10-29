Литва закрыла автомобильную границу с Белоруссией из-за воздушных шаров

Литва закрыла автомобильную границу с Белоруссией из-за воздушных шаровПункты пропуска не будут работать месяц
Литовские власти закрыли автомобильную границу с Белоруссией до 30 ноября. Об этом объявил министр внутренних дел страны Владислав Кондратовичюс, передает LRT. Причиной стал «контрабандный поток» воздушных шаров из Белоруссии.
Пункт пропуска «Шальчининкай» остается закрытым полностью.
КПП «Мядининкай» также будет закрыт, но с исключениями. Через него могут проезжать дипломаты, калининградские транзитные пассажиры, граждане, возвращающиеся в Литву, граждане Евросоюза и стран НАТО и члены их семей, а также лица, имеющие вид на жительство в Литве.
«Также сохраняется возможность выдачи гуманитарных пропусков, решение о которых будет принимать государственная пограничная служба [Литвы]», – отметил он.
Кроме того, пройти через «Мядининкай» могут граждане Андорры, Монако, Сан-Марино, Ватикана и Украины и члены их семей, а также технический персонал дипломатических представительств указанных стран в Белоруссии, являющийся гражданами Белоруссии.
Литовские власти обосновали ограничения «контрабандным потоком» воздушных шаров, что приводит к ограничению работы аэропортов. Министр назвал это «гибридной атакой» со стороны Минска.
Аэропорт Вильнюса закрывался на неделе с 20 по 26 октября четыре раза из-за «контрабандных шаров». По оценкам LRT, в результате литовские аэропорты понесли убытки на сумму более 81 000 евро. В октябре ограничения воздушного пространства затронули в общей сложности 172 рейса и почти 27 000 пассажиров, следует из материала.
27 сентября Delfi писало, что аэропорт Вильнюса из-за обнаруженного БПЛА не мог принимать и выпускать рейсы.