Литва закрыла автомобильную границу с Белоруссией из-за воздушных шаров

КПП «Мядининкай» также будет закрыт, но с исключениями. Через него могут проезжать дипломаты, калининградские транзитные пассажиры, граждане, возвращающиеся в Литву, граждане Евросоюза и стран НАТО и члены их семей, а также лица, имеющие вид на жительство в Литве.