Песков: заявлений из столиц ЕС достаточно, чтобы понять важность «Орешника»
Наличие комплекса «Орешник» в России и Белоруссии позволит ощутить чувство безопасности на фоне милитаристских настроений в Евросоюзе. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
По его словам, если бы от Евросоюзе не исходила угроза, то никакие меры дополнительной защиты не понадобились бы.
«Для этого достаточно один день внимательно послушать заявления, которые идут из столиц Прибалтики, из Польши, из Парижа, из Лондона. И тогда все становится ясно», – добавил Песков (цитата по ТАСС).
Пресс-секретарь президента РФ также говорил, что милитаристские настроения в Европе сохранятся и в обозримом будущем не исчезнут. По его словам, сложно представить, что в обозримом будущем европейцы откажутся от своих русофобских устремлений и у них «куда-то испарится эта их милитаристская истерика».