Песков: заявлений из столиц ЕС достаточно, чтобы понять важность «Орешника»

Пресс-секретарь президента РФ также говорил, что милитаристские настроения в Европе сохранятся и в обозримом будущем не исчезнут. По его словам, сложно представить, что в обозримом будущем европейцы откажутся от своих русофобских устремлений и у них «куда-то испарится эта их милитаристская истерика».