Главой аппарата «Справедливой России» назначили Анастасию Павлюченкову

На съезде «Справедливой России» 25 октября в преддверии выборов в Госдуму 2026 г. партийцы единогласно (190 из 190 делегатов) переизбрали председателем партии на четыре года Миронова. Кроме того, они внесли изменения в устав, которыми, в частности, был упразднен институт сопредседателей. Взамен него были созданы должности заместителей главы партии: первым замом стал вице-спикер Госдумы Александр Бабаков (188 – «за», два – «против»), зампредами стали руководитель аппарата фракции в Госдуме Руслан Татаринов и экс-сопредседатель партии Захар Прилепин (за обоих по 187 голосов, против – три голоса).