Главная / Политика /

Сирия официально признала Косово независимым государством

Ведомости

Дамаск официально признал независимость и суверенность Республики Косово в Юго-Восточной Европе. Об этом сообщает МИД Сирии в соцсети X.

В сообщении говорится, что Сирия приняла такое решение, «исходя из своей веры в право народов на самоопределение и стремления укреплять принципы мира и стабильности в Балканском регионе и во всем мире».

Сирийский МИД выразил надежду на установление дипломатических отношений с Косово и развитие сотрудничества со страной в политической, экономической и культурной областях.

В 2024 г. вице-премьер Сербии Александр Вулин говорил, что Сербии не следует идти по пути интеграции в Евросоюз, если в итоге ей придется признавать независимость Косова. В июне 2023 г. Вучич также говорил, что Белград не поддержит членство Косова в ООН и его независимость.

