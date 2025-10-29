Сирия официально признала Косово независимым государством

В 2024 г. вице-премьер Сербии Александр Вулин говорил, что Сербии не следует идти по пути интеграции в Евросоюз, если в итоге ей придется признавать независимость Косова. В июне 2023 г. Вучич также говорил, что Белград не поддержит членство Косова в ООН и его независимость.