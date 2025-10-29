Словакия отказалась финансировать военные расходы Украины

Фицо добавил, что сообщения о плане США сократить численность военного контингента в Европе не вызывали у него удивления. По словам премьер-министра Словакии, американский президент Дональд Трамп проявляет «прагматизм и рациональность». Фицо считает, что Белый дом нуждается в этих ресурсах «где-то в другом месте».