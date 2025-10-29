Газета
Словакия отказалась финансировать военные расходы Украины

Словакия отказалась участвовать в финансировании военных расходов Украины. По этому вопросу будет инициирован внеочередной созыв парламента страны. Об этом заявил словацкий премьер-министр Роберт Фицо.

«Мы не будем ничего никому давать», – заявил он (цитата по ТАСС).

Фицо добавил, что сообщения о плане США сократить численность военного контингента в Европе не вызывали у него удивления. По словам премьер-министра Словакии, американский президент Дональд Трамп проявляет «прагматизм и рациональность». Фицо считает, что Белый дом нуждается в этих ресурсах «где-то в другом месте».

26 октября словацкий премьер также заявлял, что Братислава не будет оказывать военную помощь Украине, поскольку Киев никогда не вернет взятые в долг средства. 

Фицо выступает против поддержки Украины Евросоюзом за счет замороженных российских активов в размере 140 млрд евро. По информации Denník N, в то же время премьер отвергает предоставление Словакией гарантий в размере 1,4 млрд евро.

