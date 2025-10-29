Вэнс назвал перепалку с Зеленским самым известным событием своей жизни

Политик отметил, что не намеревался вступать в конфликт с украинским лидером. Зеленского пригласили в Белый дом для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом сделки по добыче полезных ископаемых. Встреча началась в теплой атмосфере, однако ситуация накалилась после того, как Вэнс заявил журналисту, что России и Украине необходимо сесть за стол переговоров. Зеленский в ответ усомнился в готовности российского лидера Владимира Путина к дипломатии, и разговор перерос в открытую перепалку перед камерами. В какой-то момент Вэнс отчитал Зеленского за то, что тот не поблагодарил США за оказанную ранее помощь.