Вэнс назвал перепалку с Зеленским самым известным событием своей жизни
Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что его публичная перепалка с Владимиром Зеленским в Белом доме стала, вероятно, самым известным событием в его жизни. Об этом он рассказал в интервью The New York Post.
Политик отметил, что не намеревался вступать в конфликт с украинским лидером. Зеленского пригласили в Белый дом для обсуждения с президентом США Дональдом Трампом сделки по добыче полезных ископаемых. Встреча началась в теплой атмосфере, однако ситуация накалилась после того, как Вэнс заявил журналисту, что России и Украине необходимо сесть за стол переговоров. Зеленский в ответ усомнился в готовности российского лидера Владимира Путина к дипломатии, и разговор перерос в открытую перепалку перед камерами. В какой-то момент Вэнс отчитал Зеленского за то, что тот не поблагодарил США за оказанную ранее помощь.
«Если вернуться к тому моменту, то я был расстроен, потому что мне показалось, что со мной обошлись грубо», – вспоминает Вэнс.
Он добавил, что любой иностранный лидер, приходящий в Овальный кабинет, должен соблюдать правила места, где он находится.
Также до этого Вэнс заявлял, что долгое время считал конфликт на Украине неразрешимым, однако в последнее время видит определенный прогресс. По его словам, Вашингтон стремится поддерживать конструктивные отношения как с Москвой, так и с Киевом, чтобы способствовать мирному урегулированию.