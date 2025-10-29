Вэнс заявил, что раньше считал украинский конфликт неразрешимым
Полгода назад казалось, что конфликт на Украине никогда не закончится, но сейчас в этом вопросе удалось достигнуть прогресса. Об этом заявил вице-президент США Джей Ди Вэнс в интервью New York Post.
«Если бы вы спросили меня шесть месяцев назад или около того, я бы сказал: они никогда не перестанут бороться <..> Если бы вы спросили меня месяц назад, я бы сказал, что мы добиваемся невероятного прогресса», – заявил он.
Вэнс также рассказал, что Вашингтон стремится поддерживать продуктивные отношения с Москвой и Киевом, поскольку американская сторона намерена разрешить конфликт между странами. По словам вице-президента США, американский лидер Дональд Трамп поддерживает хорошие рабочие отношения с обеими сторонами.
В ходе того же интервью Вэнс заявил, что отношения между США и Украиной стали более продуктивными после его жесткого выступления в адрес президента Владимира Зеленского в феврале этого года. «Это было восемь месяцев назад. Мы начали новую жизнь», – добавил он.
Вэнс подчеркнул, что открытое обсуждение разногласий и интересов в публичном пространстве помогло сторонам сделать диалог более конструктивным. При этом вице-президент отказался строить прогнозы относительно будущего конфликта.