Политика

В конгрессе США рассказали о подготовке встречи с депутатами Госдумы

Ведомости

Представитель Республиканской партии Анна Паулина Луна намерена возглавить делегацию членов конгресса США на встрече с депутатами Госдумы, сообщает ТАСС со ссылкой на американского парламентария.

Детали, дата и место встречи на данный момент находятся на стадии согласования, уточнила Луна. «Я возглавлю делегацию членов Конгресса, чтобы встретиться [с коллегами] из российской Думы», – сказала она. 

О возможной встрече конгрессменов с представителями Госдумы сообщал 26 октября спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев во время своего визита в США.

Луна, в свою очередь, отметила после встречи с Дмитриевым, что намерена посетить Россию вместе с делегацией американских парламентариев, если от Москвы поступит соответствующее предложение.

