В Азербайджане ликвидировали представительство BBC
В Азербайджане прекращена деятельность представительства британской телерадиокомпании BBC. Ликвидация связана с отсутствием международного соглашения, регулирующего работу СМИ в стране. Об этом сообщает агентство АПА со ссылкой на агентство по развитию медиа Азербайджана.
«Если представительство какого-либо иностранного медиа-субъекта осуществляет деятельность без наличия подобного международного соглашения, это является основанием для его ликвидации», – пояснили в агентстве.
Ведомство отметило, что BBC исключили из государственного реестра юридических лиц, а аккредитация сотрудников была аннулирована.
В агентстве подчеркнули, что без аккредитации сотрудники BBC не имеют права заниматься журналистской деятельностью на территории Азербайджана, а любая подобная активность будет считаться нарушением законодательства.
