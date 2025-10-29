В Азербайджане ликвидировали представительство BBC

В Азербайджане прекращена деятельность представительства британской телерадиокомпании BBC. Ликвидация связана с отсутствием международного соглашения, регулирующего работу СМИ в стране. Об этом сообщает агентство АПА со ссылкой на агентство по развитию медиа Азербайджана.