Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

В Азербайджане ликвидировали представительство BBC

Ведомости

В Азербайджане прекращена деятельность представительства британской телерадиокомпании BBC. Ликвидация связана с отсутствием международного соглашения, регулирующего работу СМИ в стране. Об этом сообщает агентство АПА со ссылкой на агентство по развитию медиа Азербайджана.

«Если представительство какого-либо иностранного медиа-субъекта осуществляет деятельность без наличия подобного международного соглашения, это является основанием для его ликвидации», – пояснили в агентстве.

Ведомство отметило, что BBC исключили из государственного реестра юридических лиц, а аккредитация сотрудников была аннулирована.

В агентстве подчеркнули, что без аккредитации сотрудники BBC не имеют права заниматься журналистской деятельностью на территории Азербайджана, а любая подобная активность будет считаться нарушением законодательства.

25 октября сообщалось, что шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов, освобожденный из-под стражи, покинул Баку. Его задержали 30 июня вместе с коллегой в ходе следственных действий, а 1 июля заключили под стражу.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её