Освобожденный из-под стражи шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» покинул Баку
Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов покинул Азербайджан после освобождения из-под стражи. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передают «РИА Новости».
19 октября главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых освободили из-под стражи, сообщала Захарова. Она также рассказала, что Картавых вылетел в Москву.
Картавых задержали 30 июня во время следственных действий в офисе радио Sputnik вместе с шеф-редактором агентства Белоусовым. 1 июля их заключили под стражу.