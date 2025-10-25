Газета
Освобожденный из-под стражи шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» покинул Баку

Шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов покинул Азербайджан после освобождения из-под стражи. Об этом сообщила официальный представитель МИД России Мария Захарова. Ее слова передают «РИА Новости».

19 октября главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых освободили из-под стражи, сообщала Захарова. Она также рассказала, что Картавых вылетел в Москву.

Картавых задержали 30 июня во время следственных действий в офисе радио Sputnik вместе с шеф-редактором агентства Белоусовым. 1 июля их заключили под стражу.

