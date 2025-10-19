Газета
Главная / Общество /

Глава редакции «Sputnik Азербайджан» Картавых освобожден из-под стражи

Ведомости

Главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых освободили из-под стражи, сообщила «РИА Новости» официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она также рассказала, что Картавых вылетел в Москву.

10 октября ему изменили меру пресечения на домашний арест, сообщал помощник президента РФ Юрий Ушаков. По его словам, освобождение Картавых стало возможно благодаря тому, что помощники президентов могли координировать свои действия с главами государств.

Картавых задержали 30 июня во время следственных действий в офисе радио Sputnik вместе с шеф-редактором агентства Евгением Белоусовым. 1 июля их заключили под стражу.

7 июля суд Баку оставил в силе решение об аресте Картавых и Белоусова. Апелляции адвокатов были отклонены.

Читайте также:Как прошла встреча Путина и Алиева после крушения азербайджанского самолета
