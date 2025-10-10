Ушаков: глава «Sputnik Азербайджан» Картавых освобожден в Баку

Ушаков: глава «Sputnik Азербайджан» Картавых освобожден в БакуРоссийская сторона освободила одного из задержанных граждан Азербайджана
В Баку освободили из-под стражи исполнительного директора «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых. Об этом «Коммерсанту» сообщил помощник президента РФ Юрий Ушаков. Российская сторона, в свою очередь, освободила одного из задержанных граждан Азербайджана.
Ушаков рассказал, что переговоры об освобождении журналиста проходили на уровне помощников президента – он напрямую работал с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым. Соответствующее решение приняли накануне встречи президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Таджикистане.
По словам Ушакова, освобождение Картавых стало возможно благодаря тому, что помощники президентов могли координировать свои действия с главами государств. Вчера, отвечая на вопрос «Ведомостей» о возможном освобождении задержанных, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сказал, что все «острые проблемы» обсуждались в позитивном ключе.
Летом 2025 г. в рамках расследования убийств прошлых лет прошли задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.
В ответ на это 30 июня МВД Азербайджана провело следственные действия в бакинском офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». СМИ сообщали о задержании двух сотрудников, которых первоначально назвали «агентами ФСБ». Позднее выяснилось, что речь идет о Картавых и шеф-редакторе Евгении Белоусове. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекнина Гусейнова.
1 июля стало известно о семи задержанных в офисе «Sputnik Азербайджан» по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании доходов. Кроме того, были задержаны другие россияне по подозрению в транзите наркотиков.