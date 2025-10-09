Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Алиев арестованных россиян в Баку

Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсуждали «острые проблемы» в позитивном ключе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о том, обсуждалась ли на переговорах с Алиевым ситуация с задержанными в Баку россиянами и, если да, готов ли Азербайджан их освободить.