Песков рассказал, обсуждали ли Путин и Алиев арестованных россиян в Баку
Президенты РФ и Азербайджана Владимир Путин и Ильхам Алиев обсуждали «острые проблемы» в позитивном ключе. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков на вопрос «Ведомостей» о том, обсуждалась ли на переговорах с Алиевым ситуация с задержанными в Баку россиянами и, если да, готов ли Азербайджан их освободить.
«Все острые проблемы, стоящие на повестке дня, затрагивались в ходе беседы в позитивном ключе», – сказал он.
Отношения Москвы и Баку обострились через полгода после крушения самолета «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 г. Летом 2025 г. в рамках расследования убийств прошлых лет прошли задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге. Баку в ответ провел задержания россиян в Азербайджане. Задержания затронули журналистов «Sputnik Азербайджан», а также других россиян по подозрению в транзите наркотиков.
9 октября Путин и Алиев встретились в Душанбе. В начале встречи Путин заявил, что Россия оказывает всяческое содействие следствию в связи с крушением самолета «Азербайджанских авиалиний» в декабре 2024 г. Путин подтвердил, что причины катастрофы связаны в том числе с тем, что в тот момент в небе находился украинский беспилотник.
Российский лидер при этом указал, что две ракеты ПВО России не поразили самолет напрямую, а взорвались в нескольких метрах. Москва выплатит компенсацию жертвам трагедии и даст правовую оценку действиям тех, кто в этом виноват, объявил Путин.