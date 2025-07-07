Суд в Баку отклонил апелляции по делу журналистов «Sputnik Азербайджан»
Суд Баку оставил в силе решение об аресте главы редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Апелляции адвокатов журналистов были отклонены. Об этом сообщает издание «Sputnik Ближнее зарубежье».
Таким образом, ранее избранная мера пресечения в виде содержания под стражей продолжает действовать. Картавых и Белоусов остаются под стражей.
Всего после обысков в редакции «Sputnik Азербайджан» 30 июня были задержаны семь человек. Двое из них – граждане России: руководитель редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. Они были арестованы 1 июля.
3 июля суд отпустил пятерых сотрудников «Sputnik Азербайджан» с гражданством республики под подписку о невыезде.