Трамп и Си Цзиньпин встретились в Южной Корее

В свою очередь, китайский лидер подчеркнул в ходе встречи, что развитие и возрождение КНР не противоречат цели президента Трампа «сделать Америку снова великой». По словам председателя республики, уже много лет он настаивал на том, что США и Китай должны быть партнерами и друзьями. Он также заявил, что для него «большое удовольствие» видеть Трампа после многих лет.