Трамп и Си Цзиньпин встретились в Южной Корее
Президент США Дональд Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин встретились в Пусане в Южной Корее, передает CNN. Американский лидер подчеркнул, что торговая сделка между странами может быть заключена после этой встречи.
«У нас будут некоторые дискуссии. Мы уже согласились во многих вещах, мы согласимся по некоторым другим прямо сейчас», – заявил глава Белого дома в начале переговоров.
Трамп также назвал своего коллегу «великим лидером великой страны» и выразил уверенность в том, что их отношения будут замечательными в долгосрочной перспективе. При этом американский лидер сказал, что Си стал для него «тяжелым переговорщиком».
В свою очередь, китайский лидер подчеркнул в ходе встречи, что развитие и возрождение КНР не противоречат цели президента Трампа «сделать Америку снова великой». По словам председателя республики, уже много лет он настаивал на том, что США и Китай должны быть партнерами и друзьями. Он также заявил, что для него «большое удовольствие» видеть Трампа после многих лет.
«Мы не всегда сходимся во взглядах, и нормально, что между двумя ведущими экономиками мира время от времени возникают трения», – сказал Си Цзиньпин, добавив, что две страны могут «процветать вместе».
Встреча лидеров США и Китая, по данным СМИ, уже завершилась и длилась 1 час 40 минут.
29 октября Трамп заявил, что предстоящая встреча с Си Цзиньпином «пройдет очень, очень хорошо для всех». Он подчеркнул, что именно встреча с китайским коллегой стала «главной целью» его азиатского турне. 25 октября глава Белого дома анонсировал, что намерен обсудить с коллегой из КНР вопросы, касающиеся России и Украины. Американский лидер выразил надежду на содействие Пекина в урегулировании украинского конфликта.