Польша поднимала военные самолеты из-за активности России на Украине

29 октября польское командование сообщало, что два истребителя ВВС Польши перехватили самолет РФ Ил-20, который якобы занимался разведывательной деятельностью в небе над Балтийским морем. При этом в Польше отметили, что борт не нарушил воздушное пространство республики, однако не предоставил план полета. Транспондер также был выключен.