Польша поднимала военные самолеты из-за активности России на Украине
Военные самолеты Польши были подняты в воздух по тревоге на фоне якобы активности РФ на Украине, сообщило оперативное командование родов вооруженных сил Польши в соцсети X.
«В нашем воздушном пространстве начала действовать польская и союзническая авиация <...> В полет по тревоге были подняты дежурные пары истребителей и самолет дальнего обнаружения, а наземные средства ПВО и радиолокационной разведки приведены в высшую степень боевой готовности», – отметили представители командования.
По данным военных республики, такие меры необходимы для обеспечения безопасности.
29 октября польское командование сообщало, что два истребителя ВВС Польши перехватили самолет РФ Ил-20, который якобы занимался разведывательной деятельностью в небе над Балтийским морем. При этом в Польше отметили, что борт не нарушил воздушное пространство республики, однако не предоставил план полета. Транспондер также был выключен.