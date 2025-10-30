Китай рассчитывает, что США не будут проводить ядерные испытания
Китай рассчитывает, что США не будут проводить ядерные испытания, заявил официальный представитель министерства иностранных дел страны Го Цзякунь. Его слова передает ТАСС.
Дипломат отметил, что Пекин ожидает от Вашингтона соблюдения международных обязательств и добросовестного исполнения положений Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний. По словам Го Цзякуня, Китай также надеется, что США сохранят приверженность обещанию о приостановке подобных испытаний.
30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что военное министерство США получило от него поручение, согласно которому нужно немедленно начать ядерные испытания после 33-летнего перерыва. При этом позднее он выразил мнение, что возобновление испытаний не увеличивает мировые риски в этой области.
В этот же день Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели первые очные переговоры после возвращения американского президента в Белый дом в январе 2025 г. Встреча продлилась, согласно подсчету китайского телевидения, 1 час 40 минут. По итогам переговоров Трамп сказал, что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10», а скоро будет подписана сделка сроком на год.