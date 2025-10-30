Китай рассчитывает, что США не будут проводить ядерные испытания

В этот же день Трамп и председатель КНР Си Цзиньпин провели первые очные переговоры после возвращения американского президента в Белый дом в январе 2025 г. Встреча продлилась, согласно подсчету китайского телевидения, 1 час 40 минут. По итогам переговоров Трамп сказал, что может поставить «потрясающим» переговорам «12 баллов из 10», а скоро будет подписана сделка сроком на год.