Кимболл: у США нет возможностей для возобновления ядерных испытаний
США не располагают техническими, военными и политическими возможностями для возобновления ядерных испытаний. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу американской Ассоциации по контролю над вооружениями Дэрила Кимболла.
По его словам, президент США Дональд Трамп «дезинформирован и оторван от реальности», поскольку проведение испытаний на бывшем полигоне в Неваде потребует не менее трех лет подготовки.
Кимболл напомнил, что США подписали Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний 1996 г. и обязаны его соблюдать. Он отметил, что ни одна страна, кроме КНДР, не проводила подобных испытаний в XXI в.
Эксперт предупредил, что «безрассудное» решение о возобновлении ядерных испытаний может вызвать протесты в Неваде, негативную реакцию союзников и спровоцировать новую волну испытаний в других странах, что поставит под угрозу режим нераспространения ядерного оружия.
30 октября президент США Дональд Трамп заявил, что военное министерство США получило от него поручение, согласно которому нужно немедленно начать ядерные испытания после 33-летнего перерыва. При этом позднее он выразил мнение, что возобновление испытаний не увеличивает мировые риски в этой области.
Портал Axios писал, что такое решение может возобновить гонку вооружений среди сверхдержав. По мнению Reuters, решение Трампа будет воспринято в России и Китае как преднамеренное утверждение стратегической мощи США.