Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

На выборах в Нидерландах правые и либералы делят места в парламенте поровну

Ведомости

Правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса и леволиберальная партия D66 показали практически одинаковый результат на парламентских выборах в Нидерландах, пишет Bild. Согласно предварительному подсчету, основанному на 90% голосов, обе политические силы могут получить по 26 мест из 150 в парламенте.

Окончательные результаты ожидаются в течение дня.

Накануне Вилдерс признал, что результат его партии оказался ниже ожиданий. «Избиратель высказался. Мы надеялись на другой исход», – написал он в соцсети X.

Досрочные выборы были назначены после распада правящей коалиции в июне, когда Вилдерс покинул правительство из-за разногласий по вопросу миграционной политики. На предыдущих выборах 2023 г. его партия заняла первое место с 37 мандатами, однако в этот раз основные политические силы заранее исключили возможность коалиции с ним.

29 октября Bild писала, что на выборах представлены 27 партий, из которых 15 уже имеют места в парламенте. Голландская система не предусматривает избирательного порога, поэтому в парламент могут пройти даже небольшие партии, набравшие менее 3% голосов.

Главные темы кампании остались прежними – миграция и предоставление убежища иностранцам. Вилдерс призывает к «полному прекращению предоставления убежища» и предлагает развернуть армию для защиты границ, что усилило поддержку правых избирателей, но вызвало резкую критику со стороны центристов и левых.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте