На выборах в Нидерландах правые и либералы делят места в парламенте поровну
Правая Партия свободы (PVV) Герта Вилдерса и леволиберальная партия D66 показали практически одинаковый результат на парламентских выборах в Нидерландах, пишет Bild. Согласно предварительному подсчету, основанному на 90% голосов, обе политические силы могут получить по 26 мест из 150 в парламенте.
Окончательные результаты ожидаются в течение дня.
Накануне Вилдерс признал, что результат его партии оказался ниже ожиданий. «Избиратель высказался. Мы надеялись на другой исход», – написал он в соцсети X.
Досрочные выборы были назначены после распада правящей коалиции в июне, когда Вилдерс покинул правительство из-за разногласий по вопросу миграционной политики. На предыдущих выборах 2023 г. его партия заняла первое место с 37 мандатами, однако в этот раз основные политические силы заранее исключили возможность коалиции с ним.
29 октября Bild писала, что на выборах представлены 27 партий, из которых 15 уже имеют места в парламенте. Голландская система не предусматривает избирательного порога, поэтому в парламент могут пройти даже небольшие партии, набравшие менее 3% голосов.
Главные темы кампании остались прежними – миграция и предоставление убежища иностранцам. Вилдерс призывает к «полному прекращению предоставления убежища» и предлагает развернуть армию для защиты границ, что усилило поддержку правых избирателей, но вызвало резкую критику со стороны центристов и левых.