Трамп заявил, что Китай согласился покупать у США энергоносители

Ведомости

Китай согласился начать закупку американских энергоресурсов, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, стороны рассматривают возможность заключения масштабного соглашения о поставках нефти и газа из штата Аляска.

«Китай также согласился начать закупку американской энергии. На самом деле, может быть проведена крупномасштабная сделка по покупке нефти и газа из великого штата Аляска», – написал Трамп в Truth Social.

Председатель КНР Си Цзиньпин и президент США Дональд Трамп провели 30 октября первые очные переговоры после возвращения Трампа в Белый дом в январе 2025 г.

Они договорились о снижении некоторых торговых пошлин США в отношении Китая с 20% до 10%. При этом общая средневзешенная ставка тарифов для КНР теперь составит, по словам Трампа, 47% вместо 57%. Вашингтон также готов на ослабление контроля в сфере экспорта полупроводников – теперь Китай «будет вести переговоры с Nvidia и другими о чипах».

Кроме того Пекин обеспечит на один год «беспрепятственный» экспорт редкоземельных элементов. Также будут возобновлены закупки Китаем американской сои, без которых несут большие потери фермеры в США.

