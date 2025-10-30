Балицкий заявил, что считает свое решение об отставке главы избиркома законным
Губернатор Запорожской области Евгений Балицкий в ходе прямой линии заявил, что спокоен относительно юридической стороны отставки председателя регионального избиркома Галины Катющенко. Об этом он сам сообщил в Telegram-канале.
«Если человек нарушил закон и не объяснил происхождение огромных денег, и более того – не подал декларацию, что является грубым нарушением, то должно торжествовать правосудие», – написал губернатор.
Балицкий выразил уверенность в том, что не нарушал закон. Он подчеркнул, что такие решения коснутся и других служащих, если они не будут соблюдать нормы. По его словам, отставка будет ждать их вне зависимости от того, его ли это друзья, товарищи или нет.
«Ведомости» писали со ссылкой на близкие к прокуратуре и администрации президента источники, что надзорный орган Запорожской области опротестовала указ Балицкого от 23 октября об отставке Катющенко. При издании указа, как пояснил газете собеседник, причиной такого решения главы региона стало то, что он не учел положения избирательного законодательства. По словам источника, член избирательной комиссии субъекта РФ, назначенный по предложению ЦИК, может быть освобожден от указанных обязанностей до истечения срока своих полномочий на основании мотивированного представления ЦИК России.