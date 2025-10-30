Кремль: США не уведомили Россию о намерениях возобновить ядерные испытания
До заявления президента США Дональда Трампа американская сторона никак не уведомила Москву о намерении возобновить ядерные испытания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга.
Он также отметил, что такое заявление американского лидера и обнародование информации о ракетах «Буревестник» и аппарате «Посейдон» не означает, что диалог РФ и США зашел в тупик.
«Нет, не означает», – ответил Песков на соответствующий вопрос.
Портал Axios писал, что такое решение может возобновить гонку вооружений среди сверхдержав. По мнению Reuters, решение Трампа будет воспринято в России и Китае как преднамеренное утверждение стратегической мощи США.