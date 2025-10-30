Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Кремль: США не уведомили Россию о намерениях возобновить ядерные испытания

Ведомости

До заявления президента США Дональда Трампа американская сторона никак не уведомила Москву о намерении возобновить ядерные испытания. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе брифинга. 

Он также отметил, что такое заявление американского лидера и обнародование информации о ракетах «Буревестник» и аппарате «Посейдон» не означает, что диалог РФ и США зашел в тупик. 

«Нет, не означает», – ответил Песков на соответствующий вопрос.

30 октября Трамп заявил, что военное министерство США получило от него поручение, согласно которому нужно немедленно начать ядерные испытания после 33-летнего перерыва. При этом позднее он выразил мнение, что возобновление испытаний не увеличивает мировые риски в этой области.

Портал Axios писал, что такое решение может возобновить гонку вооружений среди сверхдержав. По мнению Reuters, решение Трампа будет воспринято в России и Китае как преднамеренное утверждение стратегической мощи США.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте