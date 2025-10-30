Газета
«Единая Россия» добавит технологический блок в программу к выборам в Госдуму

Ведомости

В программе «Единой России» впервые появится технологический блок, который планируется подготовить к выборам в Госдуму. Раздел будет посвящен вопросам технологического суверенитета, развитию инноваций и господдержке высокотехнологичного предпринимательства, сообщает пресс-служба партии.

На площадке Центрального исполкома партии прошел форум технологических предпринимателей и ученых «Россия инновационная», организованный совместно с ВЭБ.РФ, фондом «Сколково» и Центром беспилотных систем и технологий. В мероприятии приняли участие около 100 представителей науки и бизнеса.

Секретарь Генсовета партии Владимир Якушев отметил, что «Единая Россия» обладает всеми возможностями, чтобы занять ведущие позиции и в инновационной сфере – ради повышения конкурентоспособности страны и укрепления технологического суверенитета.

Он подчеркнул, что президент Владимир Путин определил технологическое лидерство одной из национальных целей развития и для ее достижения необходимо «многое сделать». Якушев напомнил, что партия активно участвует в развитии инновационных технологий, которые применяются в оборонной сфере, сотрудничает с Центром беспилотных систем и взаимодействует с бойцами, которых он назвал «самыми настоящими новаторами».

По словам секретаря Генсовета, партия намерена постоянно взаимодействовать с экспертным и технологическим сообществом, чтобы вырабатывать совместные решения и внедрять их на практике.

