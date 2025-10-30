Законопроект о реформе контроля за органами МСУ утвержден для внесения в Госдуму

«Мы предлагаем внедрить риск-ориентированный подход в контроль за органами местного самоуправления, за тем, как они исполняют свои полномочия. Такой подход уже зарекомендовал себя в проверках бизнеса и некоммерческих организаций», – отметил он, добавив, что изменения помогут также сократить расходы местных бюджетов на штрафы и выстроить планирование без ущерба приоритетным задачам.