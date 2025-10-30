Газета
Законопроект о реформе контроля за органами МСУ утвержден для внесения в Госдуму

Правительство утвердило для внесения в Госдуму проект закона об организации контрольно-надзорной деятельности в отношении органов местного самоуправления. Документ закрепляет для муниципалитетов подходы, уже применяемые в бизнес-среде: риск-ориентированные проверки, профилактические визиты и досудебное обжалование.

По словам вице-премьера и главы аппарата правительства Дмитрия Григоренко, инициатива продолжает реформу контрольно-надзорной деятельности.

«Мы предлагаем внедрить риск-ориентированный подход в контроль за органами местного самоуправления, за тем, как они исполняют свои полномочия. Такой подход уже зарекомендовал себя в проверках бизнеса и некоммерческих организаций», – отметил он, добавив, что изменения помогут также сократить расходы местных бюджетов на штрафы и выстроить планирование без ущерба приоритетным задачам.

В России планируется реформа контроля деятельности органов МСУ

Политика / Власть

Согласно проекту, муниципалитеты будут распределены по категориям риска в зависимости, в том числе, от территориальных факторов. Уровень риска определит необходимость и частоту плановых проверок: для низкого риска предусмотрены только профилактические визиты. При выдаче предписаний предлагается учитывать особенности местных бюджетов и процедур закупок.

Законопроект также предлагает превентивные инструменты – консультирование и профилактические визиты. Досудебное обжалование будет доступно муниципалитетам наравне с другими субъектами контроля. Проведение плановых и внеплановых проверок, как и сейчас, останется на согласовании с прокуратурой.

Документ подготовлен Минюстом по поручению президента совместно с Всероссийской ассоциацией развития местного самоуправления. Предполагается, что закон вступит в силу с 1 января 2027 г. А применяться начнет с 1 января 2028 г., чтобы у органов власти было время подготовить плановые мероприятия.

28 октября председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев отмечал, что, по сути, авторы документа хотят сформировать правовое регулирование контрольно-надзорной деятельности в отношении органов МСУ и их должностных лиц.

