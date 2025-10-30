Рейтинг Макрона упал до рекордно низких 11%
Рейтинг одобрения президента Франции Эммануэля Макрона опустился до рекордно низких 11%, показал опрос Verian Group, пишет Politico.
Как пишет издание, это самый низкий показатель за всю историю наблюдений компании с 1981 г., он ставит Макрона на один уровень с его бывшим начальником и предшественником Франсуа Олландом, чей рейтинг в конце 2016 г. составлял те же 11%.
Падение популярности связывают с рядом непопулярных решений президента – прежде всего с повышением пенсионного возраста и политическим кризисом после роспуска парламента в 2024 г. на фоне успеха ультраправых на выборах в Европарламент.
По данным других опросов, тенденция аналогична: Ipsos оценивает поддержку Макрона в 19%, а Odoxa – в 20%, что лишь немного выше показателей Олланда на аналогичном этапе его президентства.
Бывший советник президента в беседе с Politico отметил, что Макрон «следит за результатами опросов, но не осознает, насколько непопулярен среди граждан». По его словам, президент «плохо понимает, какие последствия для страны могут иметь реформы, которые он считает необходимыми».
Эксперты отмечают, что столь низкие рейтинги являются исторической аномалией для французских президентов Пятой республики, которые традиционно пользовались более высоким доверием.