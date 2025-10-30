Газета
Главная / Политика /

Армянская церковь заявила о захвате монастыря Ованаванк силовиками

Ведомости

После проведения службы бывшим священником Степаном Асатряном, которого лишили духовного сана из-за многочисленных нарушений и дискредитации церкви, произошел захват монастыря Ованаванк силовыми структурами. В заявлении говорится, что в храме звучали угрозы и призывы к насилию в адрес священнослужителей. Об этом сообщил Telegram-канал Армянской апостольской церкви (ААЦ).

В заявлении отмечается, что действия, проводимые в Ованаванке при поддержке властей под видом религиозных обрядов, являются кощунством и не имеют духовной ценности. По мнению ААЦ, церковь Ованаванка нуждается в повторном освящении.

«Престол святого Эчмиадзина будет использовать все законные средства для восстановления своих прав на Ованаванк, устранения последствий посягательств на свободу совести, защиты духовных и канонических интересов верующих и обеспечения там служения священников», – говорится в сообщении.

Пашинян объявил о лишении сана католикоса всех армян Гарегина II

Политика / Международные новости

«Sputnik Армения» писал, что Асатрян после лишения духовного сана заявил о поддержке властей Армении, которые критикуют духовные структуры. 26 октября он провел «литургию» в монастыре Ованаванк, на которой присутствовали премьер-министр Армении Никол Пашинян, депутаты от правящей партии «Гражданский договор», министры и др. ААЦ заявила, что Асатрян не имеет права проводить богослужения.

20 июля Пашинян заявил о необходимости организационной подготовки к процедуре освобождения резиденции первопрестольного святого Эчмиадзина от Гарегина II. Премьер-министр выдвинул обвинения против него в несоблюдении церковного обета безбрачия.

Конфликт между Пашиняном и Армянской церковью обострился после того, как премьер на заседании правительства 29 мая заявил, что в Армении все церкви превратились в «чуланы», поскольку граждане, если имеют ненужные вещи, несут их в храмы. Армянская церковь раскритиковала премьера за эти слова. В ответ с 30 мая Пашинян на своих страницах в соцсетях стал публиковать серию оскорбительных постов в адрес служителей церкви.

