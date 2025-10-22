Пашинян объявил о лишении сана католикоса всех армян Гарегина II
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что католикос всех армян Гарегин II лишен сана и он захватил власть в Армянской апостольской церкви (ААЦ).
«Ктрич Нерсисян (мирское имя Католикоса) лишен сана, поскольку нарушил обет безбрачия. Я, как верующий последователь Армянской апостольской церкви, с этой трибуны объявляю: Ктрич Нерсисян давно лишен сана и не является представителем духовенства. Он – человек, который захватил патриарший престол вместе с такими же, как он», – сказал Пашинян во время выступления в парламенте на «правительственном часе» (цитата по «Интерфаксу»).
Во время своего выступления Пашинян также заявил, что брат католикоса архиепископ Езрас, который возглавляет Российскую и Ново-Нахичеванскую епархии ААЦ «является агентом КГБ», а сам католикос должен «объяснить общественности, почему у него есть жена и дети».
20 июля Пашинян заявил о необходимости организационной подготовки к процедуре освобождения резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина от Гарегина II. Премьер-министр выдвинул обвинения против него в несоблюдении церковного обета безбрачия.
Конфликт между Пашиняном и Армянской церковью обострился после того, как премьер на заседании правительства 29 мая заявил, что в Армении все церкви превратились в «чуланы», поскольку граждане, если имеют ненужные вещи, несут их в храмы. Армянская церковь раскритиковала премьера за эти слова. В ответ с 30 мая Пашинян на своих страницах в соцсетях стал публиковать серию оскорбительных постов в адрес служителей церкви.