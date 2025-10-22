Пашинян объявил о лишении сана католикоса всех армян Гарегина II

Конфликт между Пашиняном и Армянской церковью обострился после того, как премьер на заседании правительства 29 мая заявил, что в Армении все церкви превратились в «чуланы», поскольку граждане, если имеют ненужные вещи, несут их в храмы. Армянская церковь раскритиковала премьера за эти слова. В ответ с 30 мая Пашинян на своих страницах в соцсетях стал публиковать серию оскорбительных постов в адрес служителей церкви.