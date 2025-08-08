Глава Армянской церкви отправился с визитом в США
Глава Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегин II отправился с недельным визитом в армянскую восточную епархию США, сообщила пресс-канцелярия духовного центра ААЦ в Telegram-канале.
Гарегин II встретится с епархиальным архиереем, духовенством и благотворителями ААЦ, говорится в сообщении.
Визит католикоса всех армян в США происходит на фоне конфликта ААЦ с властями Армении. 23 июля премьер-министр страны Никол Пашинян предложил упростить процедуру принятия церковного устава, что позволит сместить действующего католикоса и провести новые выборы духовного лидера.
20 июля Пашинян выступил с заявлением о необходимости организационной подготовки к процедуре освобождения резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина от Гарегина II. Премьер-министр выдвинул обвинения против него в несоблюдении церковного обета безбрачия.
Конфликт между Пашиняном и Армянской церковью обострился после того, как премьер на заседании правительства 29 мая заявил, что в Армении все церкви превратились в «чуланы», поскольку граждане, если имеют ненужные вещи, несут их в храмы. Армянская церковь раскритиковала премьера за эти слова. В ответ с 30 мая Пашинян на своих страницах в соцсетях стал публиковать серию оскорбительных постов в адрес служителей церкви.