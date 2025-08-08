Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Идеи управления
Город
Ведомости&
Техуспех
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Бизнес-регата
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Туризм
Думай
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Глава Армянской церкви отправился с визитом в США

Ведомости

Глава Армянской апостольской церкви (ААЦ) Гарегин II отправился с недельным визитом в армянскую восточную епархию США, сообщила пресс-канцелярия духовного центра ААЦ в Telegram-канале.

Гарегин II встретится с епархиальным архиереем, духовенством и благотворителями ААЦ, говорится в сообщении.

Визит католикоса всех армян в США происходит на фоне конфликта ААЦ с властями Армении. 23 июля премьер-министр страны Никол Пашинян предложил упростить процедуру принятия церковного устава, что позволит сместить действующего католикоса и провести новые выборы духовного лидера.

20 июля Пашинян выступил с заявлением о необходимости организационной подготовки к процедуре освобождения резиденции Первопрестольного Святого Эчмиадзина от Гарегина II. Премьер-министр выдвинул обвинения против него в несоблюдении церковного обета безбрачия.

Конфликт между Пашиняном и Армянской церковью обострился после того, как премьер на заседании правительства 29 мая заявил, что в Армении все церкви превратились в «чуланы», поскольку граждане, если имеют ненужные вещи, несут их в храмы. Армянская церковь раскритиковала премьера за эти слова. В ответ с 30 мая Пашинян на своих страницах в соцсетях стал публиковать серию оскорбительных постов в адрес служителей церкви.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Нажимая кнопку «Подписаться», я даю свое согласие получать письма от «Ведомости» и подтверждаю, что ознакомился и принимаю Политику по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных