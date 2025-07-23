Пашинян инициировал реформу Армянской церкви для смены католикоса

Социологический опрос, проведенный редакцией Armenia Today среди жителей Еревана, выявил осуждение к заявлениям Пашиняна относительно возможной смены католикоса всех армян. Значительная часть респондентов расценила подобные намерения как превышение полномочий, тогда как другие усмотрели в них адресную критику в отношении действующего духовного лидера.