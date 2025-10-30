Газета
Россия и Азербайджан обсуждают возвращение российских граждан на Родину

Россия и Азербайджан ведут предметный диалог по вопросу скорейшего возвращения российских граждан на родину, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова передает «РИА Новости».

Она сообщила, что диалог ведется по линии профильных ведомств двух стран.

29 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Москва ведет интенсивный диалог с Баку для освобождения оставшихся россиян, задержанных в Азербайджане в июле.

28 октября суд в Баку продлил срок содержания под арестом россиян, которых обвиняют в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве, еще на три месяца.

При этом 25 октября шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов был освобожден и покинул Азербайджан. 19 октября главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых также освободили из-под стражи.

