Россия и Азербайджан обсуждают возвращение российских граждан на Родину

Россия и Азербайджан ведут предметный диалог по вопросу скорейшего возвращения российских граждан на родину, сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. Ее слова передает «РИА Новости».



Она сообщила, что диалог ведется по линии профильных ведомств двух стран.