Кремль рассказал о кропотливой работе по освобождению задержанных в Баку россиян

«Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу наших двусторонних отношений. Сейчас идет кропотливая работа. И президент поднимал все эти вопросы столь чувствительные. И они поднимаются на рабочем уровне. Продолжаем наш диалог», – ответил представитель Кремля на вопрос «Ведомостей».