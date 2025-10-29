Газета
Кремль рассказал о кропотливой работе по освобождению задержанных в Баку россиян

Россия хочет «перевернуть страницу» в отношениях с Азербайджаном
Москва высоко ценит результаты переговоров президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. Он подтвердил, что лидеры обсуждали и проблему задержанных граждан.

«Это была очень важная встреча с точки зрения того, чтобы мы вместе перевернули ту самую страницу наших двусторонних отношений. Сейчас идет кропотливая работа. И президент поднимал все эти вопросы столь чувствительные. И они поднимаются на рабочем уровне. Продолжаем наш диалог», – ответил представитель Кремля на вопрос «Ведомостей».

Вчера суд в Баку продлил срок содержания под арестом россиян, которых обвиняют в транзите наркотиков из Ирана, онлайн-торговле запрещенными веществами и кибермошенничестве, еще на три месяца.

При этом 25 октября шеф-редактор «Sputnik Азербайджан» Евгений Белоусов был освобожден и покинул Азербайджан. 19 октября главу редакции «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых также освободили из-под стражи.

9 октября Путин и Алиев встретились в Душанбе. В начале переговоров лидеры государств пожали друг другу руки. 24 октября в продолжение встречи Путин и Алиев провели телефонный разговор. По данным Кремля, они подтвердили взаимный настрой на дальнейшее развитие торгово-экономических связей, реализацию совместных проектов в энергетике и транспортно-логисти­ческой сфере.

10 октября стало известно, что бывшего директора Московского академического театра сатиры Мамедали Агаева освободили из-под стражи. Дело заслуженного работника культуры проходило по статье о мошенничестве в особо крупном размере с возможным наказанием до 10 лет лишения свободы.

