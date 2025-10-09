Путин и Алиев начали переговоры в Душанбе
Президент России Владимир Путин и лидер Азербайджана Ильхам Алиев начали переговоры в резиденции Кохи Сомон в Душанбе, передает корреспондент «Ведомостей».
Лидеры пожали друг другу руки перед встречей.
Встречу Путина и Алиева во время госвизита российского лидера в Таджикистан 8 октября анонсировал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. В Кремле оптимистично смотрят на встречу лидеров и рассчитывают, что они обсудят «проблемные моменты, которые есть».
7 октября Песков назвал важным звонок Алиева в день рождения президента РФ. По его словам, помимо поздравления главы государств обсудили тогда и другие вопросы.