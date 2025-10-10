Экс-директор Театра сатиры освобожден после главы «Sputnik Азербайджан»
Бывший директор Московского академического театра сатиры Мамедали Агаев был освобожден из-под стражи, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на источники.
В этот же день гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев сообщил, что главу «Sputnik Азербайджан» Игоря Картавых перевели под домашний арест. В настоящее время он находится в Баку.
10 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков рассказал, что Картавых освободили из-под стражи в Баку. Российская сторона, в свою очередь, освободила одного из задержанных граждан Азербайджана.
По словам Ушакова, переговоры об освобождении журналиста проходили на уровне помощников президента – он напрямую работал с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым. Решение было принято накануне встречи лидеров России и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Таджикистане.