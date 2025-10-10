Главе «Sputnik Азербайджан» изменили меру пресечения на домашний арест

В ответ на это 30 июня МВД Азербайджана провело следственные действия в бакинском офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». СМИ сообщали о задержании двух сотрудников, которых первоначально назвали «агентами ФСБ». Позднее выяснилось, что речь идет о Картавых и шеф-редакторе Евгении Белоусове. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекнина Гусейнова.