Главе «Sputnik Азербайджан» изменили меру пресечения на домашний арест
Суд изменил меру пресечения исполнительному директору «Sputnik Азербайджан» Игорю Картавых на домашний арест. Об этом «РИА Новости» сообщил гендиректор международной медиагруппы «Россия сегодня» Дмитрий Киселев.
Он добавил, что сейчас Картавых находится в Баку.
10 октября помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что Картавых освободили из-под стражи в Баку. Российская сторона, в свою очередь, освободила одного из задержанных граждан Азербайджана.
Ушаков рассказал, что переговоры об освобождении журналиста проходили на уровне помощников президента – он напрямую работал с азербайджанским коллегой Хикметом Гаджиевым. Соответствующее решение приняли накануне встречи президентов РФ и Азербайджана Владимира Путина и Ильхама Алиева в Таджикистане.
Летом 2025 г. в рамках расследования убийств прошлых лет прошли задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.
В ответ на это 30 июня МВД Азербайджана провело следственные действия в бакинском офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». СМИ сообщали о задержании двух сотрудников, которых первоначально назвали «агентами ФСБ». Позднее выяснилось, что речь идет о Картавых и шеф-редакторе Евгении Белоусове. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекнина Гусейнова.
1 июля стало известно о семи задержанных в офисе «Sputnik Азербайджан» по делу о мошенничестве, незаконном предпринимательстве и отмывании доходов. Кроме того, были задержаны другие россияне по подозрению в транзите наркотиков.