Дмитриев пошутил про запрет экспорта сантехники в ЕС

Ведомости

Европейский союз (ЕС) считает, что в будущем потребуется больше унитазов, поэтому запрещает их экспорт в Россию, написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.

«Хотя для россиян это смешно, запрет на унитазы – это смешно», – добавил он.

Дмитриев добавил, что производители ЕС терпят убытки, а евробюрократы ликуют.

В 19-м пакете санкций ЕС запретил поставки в Россию унитазов, биде, раковин и другой сантехники. Документ опубликован в «Официальном журнале Европейского союза».

23 октября президент РФ Владимир Путин прокомментировал это решение так: «Они [унитазы] им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении РФ».

