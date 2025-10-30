Дмитриев пошутил про запрет экспорта сантехники в ЕС
Европейский союз (ЕС) считает, что в будущем потребуется больше унитазов, поэтому запрещает их экспорт в Россию, написал глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) и спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев в социальной сети Х.
«Хотя для россиян это смешно, запрет на унитазы – это смешно», – добавил он.
Дмитриев добавил, что производители ЕС терпят убытки, а евробюрократы ликуют.
В 19-м пакете санкций ЕС запретил поставки в Россию унитазов, биде, раковин и другой сантехники. Документ опубликован в «Официальном журнале Европейского союза».
23 октября президент РФ Владимир Путин прокомментировал это решение так: «Они [унитазы] им, в общем-то, мне кажется, были бы нужны в сегодняшней ситуации, если они дальше будут продолжать такую же политику в отношении РФ».