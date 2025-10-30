Захарова обвинила Киев в планах устроить техногенную катастрофу

В декабре 2023 г. губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал разрушение ГЭС величайшим преступлением, которое нарушило экологическое равновесие. По его словам, ВСУ «били конкретно» и долгое время наносили удары в одну точку, пока точка не достигла «критического состояния». Тогда же он отмечал, что восстановление Каховской плотины не займет много времени: если в советские годы ее построили за три года, то «сейчас это можно сделать значительно быстрее», добавил Сальдо.