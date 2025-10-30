Газета
Главная / Политика /

Захарова обвинила Киев в планах устроить техногенную катастрофу

Украинская сторона планирует устроить техногенную катастрофу в Харьковской области, затопив населенные пункты по берегам реки Северский Донец. Таким образом Киев хочет замедлить продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ в районе Волчанска. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.

По ее данным, 25 и 26 октября вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов реактивной артиллерией HIMARS по Белгородскому водохранилищу. В результате, по словам дипломата, постройки и гидрозатвор плотины получили повреждения.

Кроме того, украинская сторона атаковала ремонтные бригады, которые укрепляли дамбу, при помощи БПЛА. Захарова подчеркнула, что целью ударов было увеличение ущерба, наносимого водохранилищу.

Захарова: Украина готовит провокацию с разрушением дамб днепровских водохранилищ

Политика / Международные отношения

Дипломат добавила, что ВСУ действовали по такому же сценарию, когда разрушили плотину Каховской ГЭС в 2023 г.

Ночью 6 июня 2023 г. произошел прорыв плотины Каховской ГЭС, в результате которого были разрушены 11 из 28 пролетов станции и начался неконтролируемый сброс воды. Уровень ее подъема достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.

В декабре 2023 г. губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал разрушение ГЭС величайшим преступлением, которое нарушило экологическое равновесие. По его словам, ВСУ «били конкретно» и долгое время наносили удары в одну точку, пока точка не достигла «критического состояния». Тогда же он отмечал, что восстановление Каховской плотины не займет много времени: если в советские годы ее построили за три года, то «сейчас это можно сделать значительно быстрее», добавил Сальдо.

