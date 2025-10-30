Захарова обвинила Киев в планах устроить техногенную катастрофу
Украинская сторона планирует устроить техногенную катастрофу в Харьковской области, затопив населенные пункты по берегам реки Северский Донец. Таким образом Киев хочет замедлить продвижение Вооруженных сил (ВС) РФ в районе Волчанска. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в ходе брифинга.
По ее данным, 25 и 26 октября вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли несколько ударов реактивной артиллерией HIMARS по Белгородскому водохранилищу. В результате, по словам дипломата, постройки и гидрозатвор плотины получили повреждения.
Кроме того, украинская сторона атаковала ремонтные бригады, которые укрепляли дамбу, при помощи БПЛА. Захарова подчеркнула, что целью ударов было увеличение ущерба, наносимого водохранилищу.
Дипломат добавила, что ВСУ действовали по такому же сценарию, когда разрушили плотину Каховской ГЭС в 2023 г.
Ночью 6 июня 2023 г. произошел прорыв плотины Каховской ГЭС, в результате которого были разрушены 11 из 28 пролетов станции и начался неконтролируемый сброс воды. Уровень ее подъема достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.
В декабре 2023 г. губернатор Херсонской области Владимир Сальдо назвал разрушение ГЭС величайшим преступлением, которое нарушило экологическое равновесие. По его словам, ВСУ «били конкретно» и долгое время наносили удары в одну точку, пока точка не достигла «критического состояния». Тогда же он отмечал, что восстановление Каховской плотины не займет много времени: если в советские годы ее построили за три года, то «сейчас это можно сделать значительно быстрее», добавил Сальдо.