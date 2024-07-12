Захарова: Украина готовит провокацию с разрушением дамб днепровских водохранилищ
Украина готовит провокацию с разрушением дамб днепровских водохранилищ, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга.
«Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемым мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра», – сказала она.
Захарова добавила, что аналогичная ситуация наблюдалась перед происшествием на Каховской ГЭС. По ее словам, в 2022 г. этот же центр моделировал последствия ее прорыва, а в 2023 г. она была разрушена в результате обстрелов ВСУ. Нет никаких сомнений, что Украина готовит очередную провокацию против собственного населения, чтобы обвинить Россию, подчеркнула дипломат.
Ночью 6 июня 2023 г. произошел прорыв плотины Каховской ГЭС, в результате которого были разрушены 11 из 28 пролетов станции и начался неконтролируемый сброс воды. Уровень ее подъема достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.