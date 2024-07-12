Захарова: Украина готовит провокацию с разрушением дамб днепровских водохранилищ

Захарова добавила, что аналогичная ситуация наблюдалась перед происшествием на Каховской ГЭС. По ее словам, в 2022 г. этот же центр моделировал последствия ее прорыва, а в 2023 г. она была разрушена в результате обстрелов ВСУ. Нет никаких сомнений, что Украина готовит очередную провокацию против собственного населения, чтобы обвинить Россию, подчеркнула дипломат.