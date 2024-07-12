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Захарова: Украина готовит провокацию с разрушением дамб днепровских водохранилищ

Ведомости

Украина готовит провокацию с разрушением дамб днепровских водохранилищ, заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова во время брифинга.

«Мы обратили внимание на появившееся сообщение об исследовании так называемым мировым центром данных по геоинформатике и устойчивому развитию Киевского политехнического института имени Сикорского возможных сценариев затопления близлежащих территорий в результате разрушения дамб отдельных водохранилищ каскада Днепра», – сказала она.

Захарова добавила, что аналогичная ситуация наблюдалась перед происшествием на Каховской ГЭС. По ее словам, в 2022 г. этот же центр моделировал последствия ее прорыва, а в 2023 г. она была разрушена в результате обстрелов ВСУ. Нет никаких сомнений, что Украина готовит очередную провокацию против собственного населения, чтобы обвинить Россию, подчеркнула дипломат.

Ночью 6 июня 2023 г. произошел прорыв плотины Каховской ГЭС, в результате которого были разрушены 11 из 28 пролетов станции и начался неконтролируемый сброс воды. Уровень ее подъема достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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