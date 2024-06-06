Украина хочет взыскать с России компенсацию за разрушенную Каховскую ГЭС
Украина решила взыскать с России компенсацию за Каховскую ГЭС, заявил глава «Укргидроэнерго» Игорь Сирота.
По его словам, Киев уведомил Москву об обращении в арбитражный международный суд. Украина будет подавать иск относительно утерянной выгоды, стоимости строительства и восстановления станции.
«Мы будем требовать <...> компенсации убытков, предварительно это около $2,5 млрд», – сказал он.
Ночью 6 июня 2023 г. произошел прорыв плотины Каховской ГЭС, в результате которого были разрушены 11 из 28 пролетов станции и начался неконтролируемый сброс воды. Уровень ее подъема достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.
По данным Минобороны РФ, Киев подорвал сооружения Каховской ГЭС, что привело к затоплению территорий. СК России возбудил после инцидента уголовное дело о теракте.
Президент РФ Владимир Путин называл произошедшее варварской акцией властей Украины, которая привела к масштабной экологической и гуманитарной катастрофе, а Киев обвинил в случившемся Россию.