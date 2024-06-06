Украина хочет взыскать с России компенсацию за разрушенную Каховскую ГЭС

Ночью 6 июня 2023 г. произошел прорыв плотины Каховской ГЭС, в результате которого были разрушены 11 из 28 пролетов станции и начался неконтролируемый сброс воды. Уровень ее подъема достигал 11 м. 14 июня МЧС признало прорыв на Каховской ГЭС и последующее масштабное подтопление ЧС федерального характера.