Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Политика /

Нетаньяху пригрозил мощными ударами по «Хамас»

Ведомости

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что в случае дальнейших нарушений режима прекращения огня со стороны группировки «Хамас» по движению будут нанесены «мощные удары». Об этом пишет Ynet.

По словам Нетаньяху, конечной целью операций остается разоружение «Хамас» и демилитаризация территории сектора Газа. Он подчеркнул, что если международные или сторонние силы не обеспечат выполнение этой задачи, то Израиль действовать самостоятельно.

28 октября стало известно, что подразделения Армии обороны Израиля открыли ответный огонь по палестинской группировке «Хамас», которая устроила обстрел города Рафах. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения. Тогда же «Хамас» заявил о своей непричастности к инциденту.

Последствия новых ударов Израиля по сектору Газа
Вечером 28 октября Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа. За несколько часов до этого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обвинил «Хамас» в нарушении соглашения о перемирии и отдал соответствующий приказ. Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что в результате атаки погибли как минимум 104 человека. Днем 29 октября в ЦАХАЛ заявили о возобновлении режима прекращения огня.
1  / 8

Вечером 28 октября Армия обороны Израиля нанесла серию ударов по сектору Газа. За несколько часов до этого премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху обвинил «Хамас» в нарушении соглашения о перемирии и отдал соответствующий приказ. Министерство здравоохранения палестинского анклава сообщило, что в результате атаки погибли как минимум 104 человека. Днем 29 октября в ЦАХАЛ заявили о возобновлении режима прекращения огня. / Zuma / TASS

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте