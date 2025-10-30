Нетаньяху пригрозил мощными ударами по «Хамас»
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил, что в случае дальнейших нарушений режима прекращения огня со стороны группировки «Хамас» по движению будут нанесены «мощные удары». Об этом пишет Ynet.
По словам Нетаньяху, конечной целью операций остается разоружение «Хамас» и демилитаризация территории сектора Газа. Он подчеркнул, что если международные или сторонние силы не обеспечат выполнение этой задачи, то Израиль действовать самостоятельно.
28 октября стало известно, что подразделения Армии обороны Израиля открыли ответный огонь по палестинской группировке «Хамас», которая устроила обстрел города Рафах. Израильская артиллерия нанесла удары по позициям движения. Тогда же «Хамас» заявил о своей непричастности к инциденту.